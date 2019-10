EUA/China

O Governo chinês expressou hoje satisfação pelo progresso alcançado na última ronda de negociações com os Estados Unidos, para tentar pôr fim à guerra comercial entre as duas maiores potências económicas mundiais.

"Foram alcançados progressos substanciais em áreas como agricultura, direitos de propriedade intelectual, taxas de câmbio, serviços financeiros, expansão da cooperação comercial, transferência de tecnologia e resolução de conflitos", é referido hoje na agência estatal Xinhua.

De acordo com a mesma agência, o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, indicou "que as duas partes conduziram discussões francas, eficientes e construtivas sobre questões económicas e comerciais de interesse mútuo".