ModaLisboa

Lisboa, 12 out 2019 - A 53.ª edição da ModaLisboa prossegue hoje, na zona do Campo de Santa Clara, com a apresentação de coleções, acessíveis por convite, mas também exposições e uma loja temporária, abertas ao público em geral.

O edifício das Antigas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento acolhe duas 'passerelles' onde serão hoje apresentadas as propostas para a primavera do próximo ano de Nuno Gama, Imauve, João Magalhães, Patrick de Pádua, Ricardo Preto, Aleksandar Protic, Luís Onofre, Ricardo Andrez e Dino Alves, bem como a coleção que Alexandra Moura criou para a marca Decenio.

Os desfiles são, como habitualmente, acessíveis por convite, mas por estes dias há, nas Antigas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento, várias iniciativas abertas ao público em geral.