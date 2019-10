Mau tempo/Leslie

A tempestade Leslie, que assolou Portugal há um ano, afetou 2.500 postes da Altice Portugal e os custos totais resultantes neste setor foram "muito próximos de uma dezena de milhões de euros", disse à Lusa fonte oficial da empresa.

"Foi há cerca de um ano que a tempestade Leslie impactou bem mais do que uma região ou mais de uma dezena de concelhos, afetou empresas, pessoas e vidas", referiu fonte oficial da Altice Portugal, no balanço de um ano desta intempérie.

"No total, a Altice Portugal viu 2.500 postes afetados pela tempestade, tendo de instalar mais de 250 quilómetros de cabo para repor todas as ligações", sendo que, "no momento mais crítico", a dona da Meo "chegou a ter mais de 250 mil clientes afetados, a maioria dos quais com comunicações reestabelecidas em poucas horas", prosseguiu a mesma fonte.