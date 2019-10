Actualidade

O queniano Eliud Kipchoge, recordista mundial da maratona, correu hoje os 42,195 quilómetros em 1:59.40,2 horas, em Viena, numa corrida não oficial organizada para este efeito.

Aos 34 anos, Kipchoge, que detém o recorde do mundo da distância 02:01.39 horas), foi o primeiro a baixar as duas horas, no desafio INEOS 1.59, preparada para alcançar este feito, numa corrida em solitário, que não será homologada pela Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF).

O campeão olímpico no Rio2016 começou a correr às 08:15 locais (07:15 em Lisboa), atrás de um carro "corta-vento" e marcador de tempo [pacer] e constantemente "escoltado" por 41 atletas de topo, que cumpriram a missão de "lebres" por turnos.