Clima

Os autarcas de 94 cidades mundiais, reunidos na cimeira do C40, que terminou hoje em Copenhaga, comprometeram-se a adotar um novo pacto verde, a melhorar a qualidade do ar e a reduzir a utilização dos combustíveis fósseis na construção.

A aliança de autarquias conhecida como C40, na qual se inclui a capital portuguesa, esteve reunida durante quatro dias, em Copenhaga, capital da Dinamarca, e contou também com a presença de líderes políticos, empresariais, científicos, bem como de ativistas.

Entre os principais compromissos adotados no encontro encontram-se a celebração de um novo pacto verde para fazer face à emergência climática, reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa em setores como os transportes, a indústria, a construção e o tratamento de resíduos.