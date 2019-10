Actualidade

O presidente do Parlamento Europeu, o italiano David Sassoli, admitiu hoje que provavelmente será impossível a nova Comissão Europeia tomar posse na data prevista, a 01 de novembro, podendo o processo ser adiado para o início de dezembro.

"O Parlamento está empenhado num mecanismo transparente. Agora, outros três comissários deverão ser propostos pela Roménia, Hungria e França e iremos começar no Parlamento a avaliar as suas candidaturas", afirmou David Sassoli, citado pelas agências noticiosas italianas, durante uma reunião em Cernobbio, no norte da Itália.

"Penso que talvez não seja mais possível respeitar a data de 01 de novembro, iremos para o 01 de dezembro", admitiu o político italiano.