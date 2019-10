Actualidade

O autor português André Letria foi hoje distinguido com o Prémio Nacional BIG, atribuído pela Bienal de Ilustração de Guimarães (BIG) com as ilustrações do livro "A Guerra", foi hoje anunciado.

André Letria recebe um prémio monetário de cinco mil euros pelas ilustrações do livro "A Guerra", com texto de José Jorge Letria, editado em 2018 pela Pato Lógico e que soma mais de uma dezena de distinções portuguesas e estrangeiras.

Em comunicado, a BIG justificou a atribuição do prémio "pela maturidade e originalidade dos trabalhos apresentados a concurso, cuja força do conjunto revela enorme capacidade de síntese, sábio uso das metáforas e elevado domínio da técnica e do conteúdo".