Pelo menos sete pessoas morreram e 17 estão desaparecidas após a passagem do tufão Hagibis pelo Japão, onde decorrem hoje operações de busca e resgate.

Mais de 100 pessoas ficaram feridas na sequência da tempestade, que atingiu o centro e o leste do Japão com chuvas torrenciais e ventos fortes, provocando inundações e deslizamentos de terra, de acordo com a emissora pública NHK.

O Hagibis tocou terra no sábado pouco antes das 19:00 (13:00 em Lisboa) e, cerca de duas horas depois, chegou à capital japonesa com rajadas de vento até 200 quilómetros por hora, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão (JMA, na sigla em inglês).