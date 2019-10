Actualidade

O deputado eleito da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, admite uma nova comissão eventual em que se possa discutir soluções que efetivamente produzam resultados no combate à corrupção, com abertura para rever a Constituição, se for preciso.

"Penso que é a forma regimental mais correta, uma nova comissão eventual parlamentar que de uma vez por todas possa chamar mesmo toda a gente que possa ter contributos a dar nesta área ao nível das soluções e ponderar bem todos os prós e contras que as soluções possam ter e preparar alguma coisa de concreto em sede legislativa", defende João Cotrim de Figueiredo em entrevista à agência Lusa.

Com mais de 65 mil votos e 1,29% nas eleições legislativas de 06 de outubro, o Iniciativa Liberal elegeu um deputado, sendo uma das três novas forças políticas a entrar na Assembleia da República, a par do Livre e do Chega, que também elegeram um parlamentar.