Actualidade

O Governo do Equador e o movimento indígena dão hoje início ao diálogo, após 11 dias de protestos contra as medidas de austeridade económica do Executivo, anunciou a ONU e a Conferência Episcopal.

A ONU e a Igreja Católica "informam que, após contactos com o Governo e organizações do movimento indígena, a primeira reunião foi convocada para o dia 13 de outubro [hoje], em Quito, às 15:00 (21:00 em Lisboa)", lê-se num comunicado conjunto publicado no Twitter.

Ao fim de quase duas semanas de protestos que se espalharam pelo país, provocando diversos motins, o movimento indígena aceitou no sábado sentar-se à mesa com o Presidente, depois de várias recusas.