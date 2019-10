ModaLisboa

Lisboa, 13 out 2019 - Um desfile no Panteão Nacional, aberto ao público em geral, marca hoje o último dia da 53.ª edição da ModaLisboa, onde estão a ser apresentadas coleções para a primavera/verão do próximo ano.

Nesta edição, a ModaLisboa decorre nas Antigas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento, mas, como habitualmente, acaba por se estender a outros locais de uma determinada zona da cidade, neste caso a do Campo de Santa Clara.

A coleção de Carolina Machado será assim apresentada, às 15:00, no Panteão Nacional, num desfile que está incluído na série de iniciativas abertas ao público em geral.