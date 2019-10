Incêndios

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) disse hoje à agência Lusa que já foram "instaladas" mais de um milhão de árvores no Pinhal de Leiria após o incêndio de outubro de 2017.

"Foram instaladas mais de 1.000.000 de árvores na área reflorestada. Até ao final da época de plantação foram reflorestados 1.093 hectares do Pinhal do Rei", informou fonte do ICNF, ao indicar que foram plantadas "mais de 20 espécies florestais, sendo das mais utilizadas o pinheiro bravo, o carvalho português e o sobreiro".

Na restante área afetada pelo incêndio, "foi implementado um programa de monitorização da dinâmica de regeneração natural de pinheiro bravo, numa área de cerca de 4.480 hectares".