Incêndios

O presidente da Associação das Indústrias da Madeira e do Mobiliário de Portugal (AIMMP) teme o encerramento de empresas com pouca capacidade financeira, devido ao problema de falta de matéria-prima que se agravou com os incêndios de 2017.

Em declarações à agência Lusa, Vítor Poças referiu que "os incêndios de 2017 agravaram muito a situação de escassez de matéria-prima que já se vinha a fazer sentir há bastante tempo", o que o leva a traçar um cenário pouco animador para o setor.

"Muito provavelmente, algumas empresas com menor capacidade financeira encerrarão, outras poderão eventualmente passar a prestar serviços de serragem", considerou, acrescentando que "o número de trabalhadores certamente diminuirá".