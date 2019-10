Incêndios

A 'manta' de eucaliptos que hoje cobre as quatro aldeias de Monção mais afetadas pelos fogos de outubro de 2017 tem avivado na memória os dias em que "o diabo andou à solta" naquele concelho do Alto Minho.

As chamas começaram já a noite do dia 14 de outubro de 2017 tinha começado a cair. Deflagrou nas freguesias vizinhas de Longos Vales e Merufe. Quando chegou à aldeia de Bela saltou o rio Minho e atingiu a Galiza. O incêndio foi dado como extinto no dia 16, mas deixou um rasto de destruição em várias das 24 freguesias de Monção, no distrito de Viana do Castelo.

Longos Vales, Merufe, Barbeita e Bela foram das mais atingidas.