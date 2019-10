Actualidade

A responsável pela análise do IVA em Angola na sociedade de advogados Miranda disse à Lusa que o novo imposto vai fazer com que as empresas financiem o Estado durante seis meses, o que é "inético".

Para o processo de introdução do novo imposto correr bem, "o IVA precisa mesmo de ser neutro para as empresas, e não é neutro se o Estado não implementar o sistema de reembolsos de IVA, que é outro grande desafio do país; não há reembolsos atempados às empresas contribuintes, é uma situação inética, não haver reembolsos do Estado", disse Lília Azevedo em entrevista à Lusa.

Comentando a introdução deste novo imposto em Angola, no início do mês, a jurista afirmou: "Não há reembolsos, o que acontece é que se a empresa pagar mais, o que é feito é uma emissão de títulos de crédito que permitem à empresa compensar com outros impostos; não há, até agora, uma prática de reembolsos como há em Portugal com o IRS e com o IVA".