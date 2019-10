Moçambique/Eleições

O gabinete de estudos económicos do Standard Bank considera que as eleições legislativas e provinciais de terça-feira em Moçambique vão ser "muito competitivas", mas espera um ambiente pós-eleitoral mais tranquilo devido à descentralização política.

"As eleições gerais que se vão realizar a 15 de outubro vão, provavelmente, ser muito competitivas", escrevem os analistas do banco Standard numa nota sobre Moçambique, na qual dizem esperar mais tranquilidade no período a seguir à votação.

"Ao mesmo tempo que nos mantemos confiantes que a descentralização política vá apoiar um ambiente mais pacífica a seguir às eleições, ainda continua por ver se as autoridades vão conseguir restabelecer a ordem e a paz nos distritos da província de Cabo Delgado, que viram uma escalada da violência relacionada com terrorismo nos últimos dois anos", acrescenta-se na nota, a que a Lusa teve acesso.