Moçambique/Eleições

A consultora Eurasia considera que a Frelimo vai vencer as eleições de terça-feira em Moçambique por uma "margem estreita", e que as oportunidades financeiras provenientes da exploração de gás vão garantir a paz no país.

"A Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder) deverá manter o controlo da Presidência e do Parlamento por uma estreita margem, no seguimento de uma campanha muito competitiva, controversa e violenta, a 15 de outubro", lê-se numa análise das eleições.

No relatório, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, os analistas escrevem que "apesar de as disputas pós-eleitorais e atos isolados de violência política serem muito prováveis, o frágil processo de paz deverá manter-se a longo prazo", alicerçado na exploração de gás natural.