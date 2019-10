Actualidade

O Fundo Soberano de Angola esclareceu hoje que o empresário suíço-angolano Jean-Claude Bastos de Morais já não é acionista da CAIOPORTO, detida a 100% por um veículo do Fundo.

A nota do Fundo Soberano surge depois de ter sido divulgado que o Presidente da República, João Lourenço, iria manter o projeto de construção do porto do Caio, em Cabinda, a cargo da sociedade CAIOPORTO.

Segundo o Fundo Soberano, "a sociedade CAIOPORTO SA é uma empresa detida a 100% por um veículo específico do Fundo Soberano de Angola".