Euro2020

O selecionador Fernando Santos afirmou hoje que a Ucrânia é "uma equipa de grande qualidade", mas mostrou-se crente numa vitória de Portugal em Kiev, no apuramento para o Euro2020 de futebol.

"Vai ser um jogo de altíssimo nível. Tem todos os ingredientes para ser assim. Duas grandes equipas, de qualidade técnica elevada. A Ucrânia demonstrou em Portugal e tem demonstrado na qualificação a sua qualidade. Mas acredito que, com dificuldade ou mais dificuldade, Portugal pode chegar à vitória. Acredito que sim", afirmou Fernando Santos.

O selecionador nacional falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do duelo do Grupo B, no Estádio Olímpico de Kiev, palco do encontro que está agendado para segunda-feira.