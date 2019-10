Actualidade

Pelo menos 33 pessoas morreram e 170 ficaram ferias no Japão, após passagem do tufão Hagibis, de acordo com o último balanço das autoridades nipónicas.

Segundo as autoridades de resgate, 17 pessoas continuam desaparecidas.

O Governo japonês mobilizou 27 mil membros das Forças de Autodefesa (exército) para os trabalhos de socorro.