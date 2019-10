Actualidade

O partido conservador eurocético Lei e Justiça (PiS), no poder, deverá ser o vencedor das eleições legislativas hoje realizadas na Polónia e manter a maioria absoluta, segundo as primeiras projeções.

Com quase metade (43,6%) dos votos contabilizados, o PiS de Jaroslaw Kaczynski deverá conseguir 239 dos 460 assentos que compõem a câmara baixa do Parlamento polaco, segundo os dados do instituto Ipsos, citados pelas agências internacionais.

"Embora uma frente poderosa tenha sido erguida contra nós, conseguimos vencer", reagiu Kaczynski, em declarações na sede do partido, após a divulgação das projeções.