Actualidade

O responsável máximo da polícia das Filipinas anunciou hoje a sua demissão, após suspeitas de ter impedido acusações, em 2013, de agentes policiais suspeitos de venderem grandes quantidades de drogas apreendidas.

O caso está a ser investigado no Senado do país e levou a que o general Oscar Albayalde tivesse apresentado a sua demissão ao secretário do Interior filipino, Eduardo Ano.

Apesar de ter apresentado a demissão, Oscar Albayalde insistiu na sua inocência, dizendo que nunca foi acusado criminalmente ou administrativamente por esta alegada irregularidade.