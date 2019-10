Hong Kong

A presidente da Câmara de Turismo da China disse hoje que "90% dos trabalhadores do turismo perderam empregos ou rendimentos" em Hong Kong nos mais de quatro meses de protestos marcados pela violência entre polícia e manifestantes.

Wang Ping afirmou que "90% dos trabalhadores do turismo [em Hong Kong] perderam os empregos ou rendimento" e que "muitas empresas têm fechado portas" por causa da violência que se regista desde 09 de junho, quando os protestos pró-democracia começaram na ex-colónia britânica.

"Como é que eles vão sustentar as suas famílias?", questionou a responsável num discurso feito durante o Fórum de Economia de Turismo Global (GTEF, na sigla em inglês), em Macau, defendendo que "é preciso paz para garantir o desenvolvimento económico", em especial no setor do turismo.