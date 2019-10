Actualidade

O Governo do Equador e o movimento indígena chegaram, no domingo, a um acordo para revogar o decreto 883, que eliminou o subsídio ao combustível e causou a atual onda de protestos no país.

"Como resultado do diálogo, o Decreto 883 fica sem efeito, e é criada uma comissão para preparar um novo decreto", anunciou o coordenador das Nações Unidas no Equador, Arnaud Peral, após várias horas de diálogo entre as partes nos arredores de Quito.

A comissão será integrada pelas organizações do movimento indígena que participam no diálogo e pelo Governo equatoriano, com a mediação da ONU e da Conferência Episcopal do Equador.