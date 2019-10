Actualidade

O ministro do Turismo do Brasil disse hoje que os países do Mercosul podem duplicar ou triplicar o número de turistas de longa distância, se acordarem medidas comuns que potenciem novos produtos no setor.

Em novembro, na próxima reunião de turismo do Mercosul - bloco formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai -, deverão ser anunciados compromissos que procuram potenciar a captação de investimento e de turistas, afirmou Marcelo Álvaro António.

Em Macau, no Fórum de Economia de Turismo Global (GTEF, na sigla em inglês), o governante frisou a importância da estratégia comum que está a ser construída entre o Brasil e a Argentina para se criar um destino de viagem comum, que passa pelo reconhecimento recíproco de vistos e criação de produtos turísticos comuns, com um sublinhado no mercado asiático.