Euro2020

O defesa Rúben Semedo foi o jogador excluído por Portugal da lista final de 23 entregue à UEFA e vai falhar hoje o embate com a Ucrânia, em Kiev, do Grupo B de apuramento para o Euro2020 de futebol.

O central, que foi convocado pela primeira vez por Fernando Santos, esteve no banco de suplentes na sexta-feira, frente ao Luxemburgo (3-0), mas foi agora excluído das opções do selecionador nacional, que apenas pode inscrever 23 jogadores na lista de jogo.

O lateral Mário Rui, que falhou o duelo com os luxemburgueses por lesão, regressa às opções de Fernando Santos, assim como André Gomes, que foi chamado já no decorrer do estágio da seleção nacional, para render William Carvalho, dispensado devido a problemas físicos.