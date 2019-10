Eleições/Madeira

O presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, disse hoje que o acordo firmado entre o PSD e o CDS-PP no arquipélago é para um governo de quatro anos e compromete os dois partidos, quer na assembleia legislativa, quer no Governo Regional.

Miguel Albuquerque entregou hoje ao representante da República na região, Ireneu Barreto, a composição do XIII Governo Regional, que toma posse na terça-feira à tarde na Assembleia Legislativa da Madeira.

"Nós temos de perceber é que este governo e a composição parlamentar refletem uma vontade, uma vontade expressa pelo eleitorado de termos um governo de coligação e, por consequência, um acordo parlamentar entre o primeiro partido mais votado e o terceiro partido no sentido de garantir essa estabilidade e essa governabilidade dentro daquilo que são as perspetivas para quatro anos de legislatura", disse.