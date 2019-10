Actualidade

O vice-Presidente do Brasil afirmou hoje que quer mais privados a apostarem na indústria turística, enquanto o ministro do Turismo sublinhou a capacidade de atração de investimento estrangeiro com a abertura de casinos no país.

"O nosso Governo está a focar-se no setor privado e a tomar medidas para desenvolver a indústria [turística]", através do "investimento em infraestruturas aeroportuárias e novas tecnologias", exemplificou o vice-Presidente brasileiro, Hamilton Mourão, numa mensagem vídeo exibida hoje em Macau durante a sessão de inauguração do Fórum de Economia de Turismo Global (GTEF, na sigla em inglês), no qual o Brasil e a Argentina são convidados de honra.

Em Macau, território com o qual "partilha o mesmo legado português", disse, Hamilton Mourão salientou a importância do reforço da cooperação com a China, fazendo votos que a relação com aquele que é atualmente o mais importante parceiro comercial seja ainda mais potenciado no turismo.