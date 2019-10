Actualidade

A presidente da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP), Cristina Casalinho, afirmou hoje que os reembolsos antecipados dos empréstimos europeus não apresentam as mesmas vantagens que os reembolsos ao Fundo Monetário Internacional (FMI).

"Ao contrário do empréstimo do FMI, que tinha condições estruturais que favoreciam o reembolso antecipado, um pouco por causa da arquitetura do projeto europeu, os empréstimos europeus não estão formatados de forma a agilizar reembolsos antecipados, são processos mais complexos, e não têm vantagens tão esmagadoras quanto os empréstimos do FMI tinham", disse Cristina Casalinho.

A presidente do IGCP respondia aos jornalistas à margem do Seminário Internacional "Mercados de dívida pública - Desafios num quadro de aprofundamento da UEM", que decorre no Salão Nobre da Reitoria da Universidade de Lisboa.