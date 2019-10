Actualidade

Os pescadores açorianos passam a dispor de 228 toneladas de quota de goraz até ao final do ano, "devido a um acerto do consumo de quota" daquela espécie, anunciou hoje o secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia.

"Os Açores ainda dispunham de 175 toneladas de quota de goraz, às quais se somam agora 53 toneladas, na sequência da publicação de um regulamento da Comissão Europeia que adiciona às quotas de pesca para 2019 quantidades não consumidas em 2018", segundo explica uma nota do executivo açoriano.

Citado na mesma nota, o secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia, Gui Menezes, adianta que o Governo Regional, no seguimento desta notícia, decidiu aumentar o limite máximo de capturas de goraz permitidas por embarcação para 3% da quota global atribuída aos Açores para esta espécie.