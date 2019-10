Actualidade

Autarcas de Trás-os-Montes e da Galiza decidiram hoje enviar um documento conjunto aos governos de Portugal e Espanha a pedir uma nova ligação transfronteiriça entre Macedo de Cavaleiros e a Gudiña.

A pretensão surgiu do lado português por parte do município de Vinhais, no distrito de Bragança, quando se começou a discutir as prioridades nacionais de investimentos para o novo quadro comunitário de apoio 20/30.

A nova ligação rodoviária tem reunido apoios do lado de Portugal e hoje foi tema de uma reunião no município da Gudiña com representantes de ambos os lados da fronteira, que decidiram elaborar um documento conjunto com a reivindicação.