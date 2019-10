Cofina/Media Capital

A Cofina pediu o registo da Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a Media Capital na sexta-feira, dia 11 de outubro, último dia do prazo para o fazer, disse hoje à Lusa fonte oficial da CMVM.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) "confirma ter recebido da Cofina SGPS na sexta-feira, dia 11 de outubro, o pedido de registo da Oferta Pública de Aquisição de ações representativas do capital social do grupo Media Capital SGPS, com isso se dando sequência, nos trâmites habituais, à análise da operação", disse fonte oficial do órgão supervisor.

O prazo para a Cofina requerer à CMVM o registo da OPA sobre a Media Capital terminou na sexta-feira.