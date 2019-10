Actualidade

A deputada do CDS-PP à Assembleia Legislativa dos Açores, Graça Silveira, anunciou hoje que vai abandonar o seu grupo parlamentar, por causa da "prepotência" e "perseguição" do líder regional do partido, Artur Lima.

"Enquanto Artur Lima mantiver esta atitude vingativa e persecutória em relação a uma deputada também eleita pelo seu partido, e enquanto não se esclarecerem um conjunto de preocupantes suspeições que fogem ao controlo democrático do grupo parlamentar, suspendo a minha participação", esclareceu Graça Silveira, em conferência de imprensa, na sede do parlamento, na cidade da Horta.

A deputada centrista lembrou que Artur Lima tentou impedi-la de exercer as suas funções parlamentares, nomeadamente afastando-a de todas as comissões permanentes, e reduzindo ao máximo as suas intervenções em plenário, considerando que se trata de uma atitude de "prepotência" e de "humilhação inaceitável".