O espetáculo "As Cadeiras", de Eugene Ionesco, encenado por António Pires, que se estreia em Lisboa no dia 23, põe em cena três atores e centenas de personagens invisíveis, criando "jogos teatrais muito engraçados", mas também "muito desafiantes".

Numa encenação de António Pires para o Teatro do Bairro, "As cadeiras", de Eugene Ionesco, aqui numa nova tradução de Fátima Ferreira e Luís Lima Barreto, estreia-se em Lisboa no próximo dia 23 de outubro, e permanece em cena até 10 de novembro.

António Pires escolheu este texto, de que se confessa admirador, por ser uma "peça icónica", porque gosta de trabalhar o absurdo - típico do teatro de Ionesco - e por permitir uma grande liberdade de criação, contou à Lusa.