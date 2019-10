Actualidade

O contexto político que esteve na origem da criação do Museu de Arte Popular, ligado à propaganda da arte e cultura do Estado Novo, é abordado num livro que será lançado na quarta-feira, naquele museu, em Lisboa.

"Herança de António Ferro. O Museu de Arte Popular" é o título do livro, inserido na Coleção Estudos de Museus, projeto editorial da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), que divulga a investigação portuguesa na área da museologia.

A obra de Alexandre Oliveira, doutorado em Antropologia, tem por objetivo compreender os contextos que estiveram na origem da criação do museu, no quadro das políticas de propaganda associadas à arte e cultura popular de António Ferro e do Estado Novo.