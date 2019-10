Actualidade

O Hospital Garcia de Orta informou hoje que a urgência do serviço de pediatra vai voltar a encerrar esta noite, a partir das 21:00, por "insuficiência de médicos pediatras para cumprir a escala noturna".

Em comunicado, o conselho de administração do hospital indicou que este serviço estará fechado até às 08:30 de terça-feira, solicitando aos utentes que, em caso de urgência pediátrica, se dirigem ao mesmo serviço do Hospital de Santa Maria ou Dona Estefânia, em Lisboa.

Também no sábado, este serviço encerrou durante a noite por falta de médicos, o que, na ocasião, o hospital lamentou, garantindo que estão a decorrer "todas as diligências necessárias para ultrapassar as dificuldades", em articulação com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) e com a tutela.