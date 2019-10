Actualidade

A Câmara do Seixal reiterou hoje o seu apelo a "soluções urgentes" para a falta de médicos pediatras no Hospital Garcia de Orta, lembrando a importância de construir um hospital neste concelho, no distrito de Setúbal.

"A Câmara Municipal do Seixal reitera a sua preocupação com a degradação dos cuidados de saúde prestados às populações e volta a insistir para que se encontrem soluções urgentes para a falta de profissionais no Serviço Nacional de Saúde, bem como se reforce o investimento em novos equipamentos de saúde", defendeu a autarquia, em comunicado.

O Hospital Garcia de Orta localiza-se em Almada, no distrito de Setúbal, mas também serve o concelho do Seixal, que fica igualmente afetado com o fecho da urgência pediátrica durante a noite.