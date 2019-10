Euro2020

O selecionador Fernando Santos fez hoje duas alterações no 'onze' inicial que Portugal vai apresentar na Ucrânia, em jogo de apuramento para o Europeu de futebol de 2020, com as entradas de João Mário e Gonçalo Guedes.

João Mário, que não era titular há mais de um ano, desde os 'oitavos' do Mundial2018, na Rússia, vai ocupar o lugar de Bruno Fernandes, enquanto Gonçalo Guedes, que fez três golos nos últimos quatro jogos pela seleção nacional, relegou João Félix para o banco, em relação ao 3-0 de sexta-feira ao Luxemburgo.

Como tem acontecido nos últimos jogos de Portugal, Fernando Santos deverá apostar num '4-3-3', com Bernardo Silva e Guedes nas alas, e Ronaldo no meio, embora com os três em rotação constante.