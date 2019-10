Catalunha

O Governo espanhol espera que a situação na Catalunha se "tranquilize", depois do aumento dos movimentos de desordem pública ocorridos hoje na sequência da condenação dos dirigentes independentistas catalães envolvidos na tentativa de independência de 2017.

"Espero que a situação se tranquilize nos próximos dias", disse, em declarações à agência Lusa em Madrid, a ministra do Trabalho, Migrações e Segurança Social, Magdalena Valério.

O Tribunal Supremo espanhol condenou hoje em Madrid os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha a penas que vão até um máximo de 13 anos de prisão, no caso do ex-vice-presidente do governo catalão.