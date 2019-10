Moçambique/Eleições

O líder da autoproclamada Junta Militar da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), Mariano Nhongo, apelou hoje ao eleitorado moçambicano para não votar no candidato do partido, Ossufo Momade, nas presidenciais, dizendo que seria abrir "espaço" para uma nova guerra no país.

"Votar no Ossufo é abrir espaço para que haja guerra e a guerra é má", disse Mariano Nhongo, numa declaração, por telefone, para jornalistas reunidos na cidade da Beira, capital da província de Sofala, centro de Moçambique, na véspera das eleições gerais.

Mariano Nhongo acusou o líder da Renamo e candidato do partido à Presidência da República de não se ter empenhado em assegurar a integração dos homens armados do movimento no exército, polícia e serviços de informação, no âmbito das negociações que culminaram com a assinatura do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, no dia 06 de agosto.