Os países africanos regrediram nos últimos cinco anos no acesso dos jovens à educação e formação que facilite o acesso a empregos, conclui um relatório da Fundação Mo Ibrahim publicado hoje.

Segundo o documento, "desde 2014, em média, os países africanos regrediram na promoção de educação de alta qualidade, formação e investigação e desenvolvimento e na satisfação das necessidades de uma economia competitiva".

O resultado, vinca a primeira edição do "Relatório da Governação Africana", é uma cada vez maior população jovem com dificuldades em entrar no mercado de trabalho.