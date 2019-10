Actualidade

A vereadora dos transportes da Câmara Municipal do Porto, Cristina Pimentel, revelou esta segunda-feira, durante a Assembleia Municipal, que a autarquia vai lançar um concurso para a criação de 10 postos de carregamento de veículos elétricos.

"Vamos fazer a abertura do concurso com 10 lugares para já, mas está aberto a serem mais", afirmou a vereadora durante a sessão extraordinária da Assembleia Municipal que decorreu esta segunda-feira.

Em questão estava a alteração ao Código Regulamentar do Município do Porto sobre os postos de carregamento de veículos elétricos e, apesar de aprovada a deliberação (com os votos contra da CDU e a abstenção do PS e PSD), os diferentes partidos manifestaram as suas posições quanto ao regulamento apresentado.