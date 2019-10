Actualidade

O dirigente socialista e até agora secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, vai substituir Ana Catarina Mendes nas funções de secretário-geral adjunto do PS, disse hoje à agência Lusa fonte oficial deste partido.

Com a indicação para "número dois" da direção do PS, José Luís Carneiro não vai integrar o próximo Governo socialista liderado por António Costa, já que este lugar foi precisamente introduzido em dezembro de 2015 para separar as esferas governativa e de direção partidária.

Fonte oficial dos socialistas adiantou também à agência Lusa que José Luís Carneiro deverá ser votado para o cargo de secretário-geral adjunto na primeira reunião da Comissão Nacional do PS, ainda sem data marcada.