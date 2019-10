Actualidade

Pelo menos 67 pessoas morreram e 15 continuam desaparecidas no Japão após a passagem do tufão Hagibis, no sábado, de acordo um novo relatório divulgado hoje pela televisão pública NHK.

O último balanço, divulgado na segunda-feira, dava conta de 56 mortos.

Mais de 100 mil membros de equipas de socorro continuam as operações de busca e resgate nas áreas inundadas e afetadas por deslizamentos de terra, desencadeados pelas chuvas "sem precedentes" devido ao tufão Hagibis, disseram meteorologistas japoneses.