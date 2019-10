Moçambique/Eleições

As primeiras assembleias de voto abriram às 07:00 em Moçambique (menos uma hora em Lisboa) para as sextas eleições gerais no país, sem registo de problemas e com o Presidente da República a 'abrir' a votação em Maputo.

Filipe Nyusi, Presidente da República que concorre a um segundo mandato, foi o primeiro a votar, acompanhado pela mulher, na Escola Secundária Josina Machel, em Maputo, e em direto na televisão pública.

Nyusi fez votos para que o país "possa mostrar, mais uma vez, ao mundo e região" que apoia "a democracia".