Catalunha

Os protestos independentistas de segunda-feira na Catalunha provocaram ferimentos em 131 pessoas, 27 das quais foram assistidas em hospitais, de acordo com o Serviço de Emergência Médica.

No aeroporto de El Prat, onde se registaram os confrontos mais violentos, ficaram feridas 115 pessoas, 91 das quais assistidas no local e 24 foram transportadas para o Hospital de Bellvitge, uma delas com uma lesão ocular.

Oito pessoas ficaram feridas nas manifestações da capital da região autónoma da Catalunha, tendo uma delas sido assistida num centro hospitalar.