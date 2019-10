Moçambique/Eleições

Muitos eleitores formaram hoje, desde cedo, longas filas para votar pela "paz" e "mudanças sociais" numa das zonas rurais da província de Manica, Centro de Moçambique.

"Como camponês espero mudanças, como apoio em adubos" disse à Lusa, Ilídio Bento, de 35 anos, à saída de uma assembleia de voto nos arredores de Chimoio.

Além do trabalho de subsistência, na terra, centro da vida de todos quantos por ali passam para votar, Ilídio espera com o seu voto influenciar políticas sociais, tais como as que regem o acesso à energia e água no seu bairro.