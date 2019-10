Actualidade

O Governo espanhol baixou em uma décima a sua previsão de crescimento económico em 2019 e 2020, para 2,1% 1,8% do PIB respetivamente, segundo o quadro macroeconómico atualizado que vai enviar hoje à Comissão Europeia.

Madrid atribui esta alteração a uma revisão estatística da contabilidade nacional levada a cabo pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) espanhol.

De acordo com o quadro macroeconómico incluído no Plano Orçamental 2020, o emprego vai crescer 2,3% em 2019 e 2% em 2020, o que continuará a reduzir a taxa de desemprego para 13,8% no final do corrente ano e 12,3% no próximo, o que já estava previsto anteriormente.