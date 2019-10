Moçambique/Eleições

Sónia Simon levantou-se hoje cedo para votar e diz que gostava de ver os jovens moçambicanos a fazer o mesmo que ela para poderem tomar as rédeas do país.

"Temos que tomar as decisões do nosso país. Se as pessoas não vierem votar não vão ter como reclamar depois", diz a jovem à Lusa, enquanto aguarda pela sua vez de votar na assembleia da Escola Secundária da Polana, na zona nobre da capital moçambicana.

As primeiras mesas de voto abriram às 07:00 em Moçambique (menos uma hora em Lisboa) para as sextas eleições gerais no país, sem registo de problemas.