Actualidade

Cinco feridos ligeiros resultaram hoje da colisão em Matosinhos entre uma ambulância do INEM alocada aos bombeiros de Matosinhos-Leça, que seguia em marcha de urgência e capotou, e um ligeiro de mercadorias, disse fonte da Emergência Médica.

O acidente registou-se pela 10:14 num cruzamento de Perafita, concelho de Matosinhos, distrito do Porto, por causas desconhecidas, e os feridos são o doente que seguia na ambulância, um acompanhante e os dois tripulantes dessa mesma ambulância (bombeiros), bem como um ocupante do ligeiro de mercadorias, que foram levados ao hospital local, contou fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

"Todos aparentavam ser feridos ligeiros", indicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto (CDOS).